Sistema frontal: SERNAC inicia proceso con compañías eléctricas para buscar compensaciones a familias afectadas por cortes de luz

En el contexto de los sistemas frontales que afectaron a distintas regiones del país, numerosas familias se vieron afectadas por la interrupción del suministro eléctrico; ante este escenario, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) presentó seis Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) a empresas eléctricas.

A través de un comunicado, el SERNAC dio a conocer que inició seis PVCs, juicios extrajudiciales que tienen por objetivo una propuesta de compensación a los clientes afectados. Las propuestas deben regir bajo la Ley del Consumidor (LPC); por ejemplo, deben ser proporcionales al daño causado, beneficiar a toda la comunidad afectada y no ser discriminatorias, entre otras.

¿A qué empresas corresponden estos procedimientos? Se encuentran CGE, Chilquinta, Luzparral, Luz Linares, Compañía Eléctrica del Litoral y Energía de Casablanca.

La Directora Nacional (s) del SERNAC, Carolina González, indicó que “si bien el temporal fue muy duro para gran parte del país, miles de familias estuvieron muchos días o incluso aún están sin electricidad, lo que, además de las molestias propias, implica la pérdida de alimentos, de medicamentos, entre otros, por lo que los montos de las propuestas compensatorias deberían considerar estos aspectos”.

Asimismo, González declaró que desde el SERNAC no descarta iniciar PVCs con otras compañías eléctricas, junto con indicar que se está realizando un monitoreo amplio de todos los efectos del temporal, que incluyen otros sectores y mercados, analizando minuciosamente los reclamos que han ingresado durante este período.

El Servicio confirmó que mantendrá monitoreo permanente sobre el comportamiento del mercado en las zonas bajo excepción (región de Atacama y Coquimbo). De detectar variaciones de precios injustificadas, acaparamiento de bienes de primera necesidad y venta de alimentos riesgosos, remitirá de forma inmediata los antecedentes al Ministerio Público para el inicio de las acciones penales correspondientes.