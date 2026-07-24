Del Mundial a Colo Colo: Mosa asegura que Vozinha llegó a acuerdo para sumarse al plantel

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que la figura revelación de la Copa Mundial 2026, Vozinha, llegó a un acuerdo con Colo Colo para sumarse al plantel.

Al ser consultado por novedades respecto al fichaje del portero de Cabo Verde, Mosa aseguró que han “llegado a un acuerdo con el jugador para que se pueda integrar en los próximos días al equipo más grande del país“.

El dirigente no quiso adelantar los detalles del trato, indicando que aún se deben afinar algunos puntos: “Pero ya tenemos la confirmación de su entorno y de su representante, llegando a un acuerdo con una propuesta que nosotros hemos hecho llegar”, sostuvo.

Lo que sí reveló es que Vozinha “en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado en el Estadio Monumental”.

Mosa negó que la contratación sea una estrategia de marketing: “Él deportivamente está muy apto, está en condición, así que por eso lo traemos. Ahora, cuando se conjuga que tiene una connotación mundial tan grande, también nos interesa eso, porque resulta que coloca a nuestro club también en la órbita mundial“.

Cabe recordar que anteriormente el agente representante del futbolista de 40 años confirmó que había sostenido conversaciones con Colo Colo para fichar al arquero.

Además, durante la jornada, Colo Colo hizo oficial el fichaje de Vozinha como nuevo refuerzo del plantel a través de sus redes sociales.