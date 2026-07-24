Pisqueros del norte critican dichos del ministro de Agricultura tras sistema frontal: “Minimizar el daño solo retrasa la ayuda”

Pisqueros del norte del país criticaron las declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, a propósito de las lluvias que golpearon fuertemente los valles de Atacama y Coquimbo.

Los cuestionamientos surgen luego de que el secretario de Estado afirmara que el sistema frontal “no dejó daños estructurales en la agricultura”, descartando afectaciones para los productores de uva pisquera al asegurar que la cosecha “ya había concluido”.

“No hay daños estructurales en la agricultura chilena; todos los sectores y todas las regiones han soportado bien este temporal. Sobre el caso específico de los pisqueros que tú me mencionas, hasta donde yo tengo conocimiento, en esta época del año no ha llegado a las parras. Entonces, ¿de qué cosecha me hablan? Sí, de la cosecha que terminó hace varios meses”, dijo.

Las críticas de los pisqueros

Estos dichos rápidamente causaron molestia entre los productores, desde donde acusaron a Campos de minimizar una emergencia cuyas consecuencias aún están siendo evaluadas.

Mauricio Stay Urqueta, presidente de la Cooperativa Control Pisquero, sostuvo que sus palabras “son una falta de respeto para el mundo agrícola pisquero y para las miles de familias que hoy enfrentan esta emergencia. No se puede medir una catástrofe sentado en una oficina con aire acondicionado en Santiago. Hay que recorrer los predios y escuchar a quienes están viviendo esta realidad”, según consignó Diario El Día.

“Hoy tenemos parrones dañados, árboles caídos, sistemas de riego destruidos, canales de conducción afectados e infraestructura productiva gravemente comprometida. Incluso hay cooperados que todavía no pueden entrar a sus campos para evaluar las pérdidas (…). Que no estemos en período de cosecha no significa que no existan pérdidas. La agricultura no se limita al fruto; detrás existe un trabajo permanente durante todo el año. Minimizar el daño solo retrasa la ayuda que necesitan miles de familias e invisibiliza la realidad que vive el mundo rural”, agregó.

Por su parte, Francisco Munizaga, presidente de Pisco Chile A.G., afirmó: “Entendemos que sus palabras se produjeron en el contexto de un punto de prensa sobre diversas materias y confiamos en que no reflejan una falta de valoración hacia el complejo escenario que viven hoy cientos de productores y sus familias. Sin embargo, creemos que sus dichos no dan cuenta de la magnitud de la emergencia que enfrentan numerosas localidades rurales de Atacama y Coquimbo”.

Finalmente, el gerente general de Capel, Claudio Escobar, cifró en más de 100 los afectados tras el paso del sistema frontal e hizo un llamado “a quienes tengan alguna duda del impacto a que vengan a la zona pisquera y nosotros estamos disponibles para acompañarlos y vean el nivel de impacto que esto ha tenido. Llamamos a la prudencia de las declaraciones”.