Exdirector de la Cepal por subida de aranceles de Donald Trump a Chile: “Estados Unidos dejó de ser un socio confiable”

El economista y exdirector de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Osvaldo Rosales, abordó este viernes el aumento de arancel de un 12,5% que Estados Unidos aplicó a Chile y a otros países.

En conversación con Hoy es Noticia, el experto sostuvo que con esto se demuestra que “Estados Unidos dejó de ser un socio confiable”.

Asimismo, explicó que el presidente Donald Trump asumió su segunda gestión “con un marco proteccionista y buscando básicamente destruir el multilateralismo a todo evento“.

Fue en esa línea que aseguró que para el empresario estadounidense las “Naciones Unidas son un problema; la OMC y el Tribunal Penal Internacional, creado a partir de la Segunda Guerra Mundial para combatir la impunidad en todos los delitos de lesa humanidad, también son un problema, y lo ha dicho con todas sus letras. Que quiere boicotear y ojalá eliminar Naciones Unidas, la OMC y el Tribunal Penal Internacional, y lo está cumpliendo”.

También afirmó que en la administración de Trump “tienen conciencia de que esto (la subida de aranceles) también será cuestionado. Cuestionado no solo por los países que se vieron afectados, sino también por las empresas norteamericanas que utilizan bienes e insumos del resto del mundo. Eso se refleja en un incremento de costos, en una pérdida de competitividad y también en un mayor precio para los consumidores norteamericanos”.

Sostuvo que para Chile, el “camino es preservar el multilateralismo, defenderlo a como dé lugar buscando aliados en la Unión Europea y en Asia-Pacífico, y, si hay espacio, obviamente también en América Latina, con Brasil y México en particular, para tratar de defender lo que va quedando del multilateralismo, que es el mejor escenario para una economía pequeña como la nuestra, que depende del comercio exterior”.

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