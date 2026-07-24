Gobierno respaldará proyecto que establece el 18 de julio como el Día Nacional de la Reinserción Social

Este viernes, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería de Chile y Juntos por la Reinserción, de la Corporación 3xi, realizaron el encuentro “Del Prejuicio a la Oportunidad”, en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Colina I.

En ese contexto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, anunció que el Ejecutivo patrocinará el proyecto que busca lograr el reconocimiento oficial del 18 de julio como Día Nacional de la Reinserción Social, iniciativa impulsada por la Bancada de Diputados por la Reinserción. La fecha propuesta coincide con el natalicio de Nelson Mandela.

El secretario de Estado agregó que “la reinserción no puede depender únicamente de la voluntad de un gobierno o de una institución; debe consolidarse como una política de Estado capaz de sostenerse en el tiempo y convocar el compromiso permanente de toda la sociedad. Con ese propósito, respaldamos el establecimiento del 18 de julio como el Día Nacional de la Reinserción Social, para que cada año Chile vuelva a reunirse en torno a la convicción de que construir oportunidades también es construir seguridad”.

Las cifras

Según afirma el Ministerio de Justicia, el 99% de la población penal en Chile cumplirá su condena, por lo que más de 30.000 personas se reintegrarán a sus comunidades entre 2026 y 2030. Además, el sistema penitenciario chileno presenta una ocupación cercana al 151% de su capacidad y graves niveles de hacinamiento a nivel regional.

Asimismo, el 89% de las personas privadas de libertad proviene de los sectores más vulnerables del país, mientras que el 100% egresa con antecedentes penales, lo que dificulta el acceso a un trabajo formal.

La evidencia demuestra que el empleo es determinante para evitar la reincidencia, ya que sostener un trabajo por al menos dos meses la reduce en un 68.5%.

Quienes egresan de un Centro de Educación y Trabajo (CET) registran apenas un 20% de reincidencia a dos años, en comparación con el 50% de quienes salen sin acompañamiento. Pese a este impacto, hoy existen 317 plazas disponibles en los CET que no están siendo ocupadas.