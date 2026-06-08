Misa multitudinaria, Bad Bunny y tensión política: así fue el paso del Papa León XIV por Madrid

(CNN) – El Papa León XIV llegó el sábado a Madrid para iniciar el tramo español de su pontificado, con una agenda densa que combinó encuentros institucionales, mensajes políticos y una conexión directa con los jóvenes. Ante el rey Felipe VI en el Palacio Real, el pontífice abrió su visita con una declaración rotunda: “Nuestra época clama desde lo más profundo por la paz”, y llamó a no encerrarse en ideologías preconcebidas.

La jornada del domingo marcó el punto más masivo de su estancia en la capital. La misa del Corpus Christi al aire libre convocó a una multitud que las autoridades locales estimaron en 1,2 millones de personas, en la que el papa enfatizó que la fe debe trascender el ritual y traducirse en compasión y solidaridad cotidianas. En su homilía, describió a Cristo como alguien que “recorre las calles, cruza las plazas y visita nuestros barrios”.

De Bad Bunny al Santiago Bernabéu

En el vuelo hacia Madrid, León respondió preguntas de CNN con un tono más distendido. Ante la coincidencia de su visita con un concierto del artista puertorriqueño Bad Bunny en la ciudad, el pontífice reconoció que muchos jóvenes preferirían el concierto, pero señaló que el creciente interés en la fe entre las nuevas generaciones también dice algo. “Jóvenes que buscan algo más se dan cuenta de que hay un vacío, una falta de sentido de significado”, afirmó. También bromeó diciendo que apoyará a Estados Unidos en la próxima Copa Mundial de fútbol, y se declaró hincha del Real Madrid antes de ser papa: “El papa es para todos los equipos, Prevost es para el Real Madrid”.

Precisamente en el estadio Santiago Bernabéu, sede del club merengue, León celebró un encuentro con jóvenes donde instó a cultivar el silencio frente al ruido constante: “Es en el silencio donde Dios puede hablarnos”, dijo ante la multitud juvenil reunida en el recinto.

El lunes, el papa se convirtió en el primer pontífice en dirigirse a ambas cámaras del parlamento español, en un momento de alta polarización política. El primer ministro Pedro Sánchez, quien invitó formalmente al papa, comparte con él posiciones sobre migración y rechazo a la guerra, aunque su gobierno enfrenta fricciones con la Iglesia local en temas como el aborto y los derechos LGBTQ+. Emilio Sáenz-Francés, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, advirtió a CNN que cualquier mensaje papal sobre corrupción “podría volverse contra el gobierno en lugar de reforzar su posición”.

La visita a Madrid es la primera parada de una gira que continúa en Barcelona, las Islas Canarias y Montserrat, y que se extiende hasta el 12 de junio.