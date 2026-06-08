Enap despide a 8 trabajadores por “inconsistencias” en datos reportados a la SMA desde Refinería Aconcagua

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó este lunes el despido de ocho personas tras detectarse “inconsistencias” en la información técnica que se le reportó a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) desde la Refinería Aconcagua.

Fue en enero de 2026 cuando la empresa estatal informó sobre la posible manipulación de datos de su sede ubicada en Concón.

Tras eso, la compañía inició una serie de procesos internos de revisión y activó los protocolos correspondientes para indagar en la situación.

A través de un comunicado público, ENAP señaló que entregó los antecedentes del hecho a las entidades competentes y, tras una evaluación interna, terminó por desvincular a ocho personas.

“La empresa realizó una evaluación interna y resolvió modificar y fortalecer su estructura, especialmente en el área de cumplimiento estatal. Como parte de este proceso, la compañía desvinculó hoy a ocho personas”, detalló el documento.

Añadieron que “ENAP continuará colaborando con las autoridades competentes en el marco de los procesos en curso”.

Por otro lado, desde la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) continúan investigando el hecho y recopilando libros de registros y muestras técnicas para esclarecer el origen de este.