“Mírenme de perfil, yo me encuentro bastante armónico”: Kast ironiza sobre memes por panfleto del PS y pide apoyo para megarreforma

El Presidente José Antonio Kast ironizó este lunes sobre los memes generados por el polémico panfleto del Partido Socialista, en medio del debate por la megarreforma que se discute en el Parlamento.

Durante una actividad, el mandatario reconoció que la iniciativa legal ha provocado diferencias políticas y también una serie de burlas en redes sociales, luego de la controversia por el folleto socialista que incluyó una imagen modificada del jefe de Estado.

La polémica escaló este domingo, cuando la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, reconoció el error y anunció que el material no sería distribuido.

“El folleto: no autoricé la imagen y respetamos la institucionalidad de nuestro país, no será distribuido. Se lo hice saber ayer al Ministro del Interior. Reconocemos el error”, escribió la timonel socialista en X.

El folleto: no autoricé la imagen y respetamos la institucionalidad de nuestro país, no será distribuido. Se lo hice saber ayer al Ministro del Interior @claudiorar. Reconocemos el error.

Ojalá la derecha no se asile en un pretexto para insistir en la mala reforma, en los… https://t.co/0mMi96QmPE — Paulina Vodanovic (@pvodanovic) June 7, 2026

En ese contexto, Kast sostuvo: “Esta norma legal que está hoy día en discusión en el Parlamento ha generado mucho debate, ha generado distancias, ha generado lamentablemente memes”.

“Yo me encuentro bastante armónico”

Luego de mencionar los memes, el Presidente hizo una referencia directa a las burlas que circularon tras el panfleto del PS.

“Y mírenme de perfil, yo me encuentro bastante armónico”, dijo Kast.

“Mírenme de perfil (…) Yo me encuentro bastante armónico”. Pdte. José Antonio Kast hace alusión al polémico panfleto del Partido Socialista. Pide ayuda al parlamento y asegura que se han generado “distancias” y “memes” en marco de la MEGAREFORMA @meganoticiascl @InfinitaFM pic.twitter.com/L1TwUIHFgY — Sylvia Córdova (@sylgabriela) June 8, 2026

Tras el comentario, el mandatario retomó el llamado al Congreso para avanzar en la tramitación de la iniciativa.

“Bueno, nosotros necesitamos pedirles ayuda, si esto es por Chile”, afirmó.