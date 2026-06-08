Créditos hipotecarios siguen a la baja: Tasas anotan su menor nivel desde noviembre de 2021

Las tasas de interés de los créditos hipotecarios volvieron a bajar durante mayo y alcanzaron su menor nivel desde fines de 2021.
De acuerdo con cifras informadas por el Banco Central, las tasas para préstamos de vivienda promediaron 3,96% en mayo, completando así cinco meses consecutivos de descensos.
Se trata del registro más bajo desde noviembre de 2021, cuando las tasas hipotecarias se ubicaron en 3,91%.
Tasas se mantienen bajo el 4%
El dato de mayo representa una baja de 0,02 puntos porcentuales respecto de abril, cuando las tasas promediaron 3,98%.
Ese mes, además, los créditos hipotecarios habían bajado de la barrera del 4% por primera vez en 53 meses.
Pese a la tendencia descendente, el nivel actual aún se mantiene lejos del mínimo histórico registrado en marzo de 2021, cuando las tasas llegaron a 2,31%.
En su informe, el Banco Central también detalló que el total de créditos otorgados por la banca creció 3,9% interanual en mayo, por sobre el 3,0% registrado en abril.
El aumento estuvo explicado por el mayor dinamismo de los créditos comerciales y de vivienda.
En el caso de los créditos comerciales, el avance fue de 4,0%, mientras que las colocaciones de vivienda crecieron 5,7%.
En abril, esos incrementos habían sido de 3,1% y 4,7%, respectivamente.
Respecto de los préstamos para vivienda, el instituto emisor precisó que el crecimiento se explicó principalmente por el aumento en el valor de la Unidad de Fomento (UF).
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