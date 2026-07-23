La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba limitar las facultades de guerra de Trump con Irán

(CNN) — La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para poner fin a la guerra del presidente Donald Trump con Irán sin la aprobación del Congreso, en el más reciente rechazo de los legisladores al manejo del conflicto por parte del mandatario.

Cuatro republicanos votaron junto con los demócratas a favor de la medida, impulsada por la representante demócrata Pramila Jayapal. La votación fue de 214 a 208. Los representantes republicanos Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Warren Davidson rompieron con su partido para respaldar la resolución.

La resolución de la Cámara de Representantes representa un importante revés para Trump. Sin embargo, incluso si fuera aprobada por el Senado, no obligaría al Gobierno de Trump a poner fin a la guerra. Las resoluciones concurrentes, que no se presentan al presidente para su firma o veto, no tienen fuerza de ley.

Más tarde este mismo jueves, el Senado votó sobre su propia iniciativa para impulsar una medida destinada a limitar los poderes bélicos de Trump en Irán, pero la votación fracasó. El resultado fue de 47 votos a favor y 49 en contra.

La senadora republicana Susan Collins votó junto a los demócratas en un intento por limitar los poderes bélicos del presidente, mientras que el senador demócrata John Fetterman votó con el resto del bloque republicano para rechazar la medida.

Las votaciones se produjeron en medio de una nueva escalada del conflicto, tras finalizar un reciente alto el fuego. Esta fue la segunda vez que la Cámara vota para limitar la capacidad del presidente de continuar la guerra, pero la primera desde que colapsó el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán.

Los demócratas han forzado repetidamente votaciones tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para limitar las facultades de Trump para librar la guerra, pero la campaña ha ido ganando gradualmente más apoyo entre los republicanos, una señal del creciente descontento dentro del partido por el conflicto en curso.

Los cuerpos de cuatro integrantes de las fuerzas armadas de EE.UU. que murieron durante la guerra con Irán regresaron a Estados Unidos este miércoles, en féretros cubiertos con la bandera de EE.UU.

Algunos demócratas que han impulsado los esfuerzos para limitar las facultades de guerra sostienen que las resoluciones concurrentes siguen siendo jurídicamente vinculantes y argumentan que los tribunales aún no han determinado si carecen de efectos legales cuando se trata de medidas relacionadas con las facultades de guerra.

Este jueves, los demócratas de la Cámara subrayaron que están tomando una decisión políticamente popular al votar reiteradamente para limitar las facultades del presidente Donald Trump en Irán, mientras la guerra se prolonga de cara a las elecciones de mitad de mandato. Anuncio

“Creo que los estadounidenses de todos los orígenes están hartos de ver a Estados Unidos entrar en guerras sin justificación y gastar billones de dólares en nuestras intervenciones en el extranjero”, declaró a la prensa la representante Alexandria Ocasio-Cortez.

La legisladora progresista de Nueva York afirmó que la aprobación de la medida sobre poderes de guerra —antes de que la Cámara entrara en el receso de agosto— envía un mensaje sobre “la depravación y el error que supondría entrar en Irán, perjudicando a la economía mundial”, además de evidenciar “una falta total de atención a las necesidades de la clase trabajadora estadounidense”.

La promotora de la resolución, la representante Pramila Jayapal, opinó que los republicanos que no acudieron a votar “no querían emitir un voto en contra para luego tener que regresar a sus distritos y explicar a sus electores por qué votaron en contra de poner fin a esta guerra ilegal, en lugar de centrarse en los temas que realmente interesan a los estadounidenses”.

El presidente ha criticado duramente a los republicanos por votar a favor de tramitar resoluciones anteriores sobre poderes de guerra; los ha reprendido en reuniones a puertas cerradas y ha publicado en Truth Social que son unos “perdedores” que “dificultaron mi trabajo”.

En junio, durante el alto el fuego, el Senado aprobó una resolución destinada a retirar las fuerzas militares de Irán; sin embargo, la cámara se retractó al día siguiente tras no lograr sacar adelante una medida similar sobre poderes de guerra.

Esta historia fue actualizada con más información.