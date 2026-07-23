El Senado de EE.UU. rechaza el intento de reprender a Trump por la guerra con Irán

(CNN) — El Senado estadounidense no logró aprobar este jueves una resolución que buscaba reprender al presidente Donald Trump por la guerra en Irán, en la primera votación directa de la cámara sobre el tema desde el fin del alto el fuego. El resultado final fue de 47 votos a favor y 49 en contra.

Esto se produce después de que la Cámara de Representantes votara este jueves mismo a favor de limitar los poderes de guerra de Trump, aprobando una medida similar.

En junio, durante el alto el fuego, el Senado aprobó una resolución destinada a retirar las fuerzas militares de Irán, aunque la cámara rectificó la crítica un día después al no lograr aprobar una medida similar sobre poderes de guerra.

La senadora republicana Susan Collins votó con los demócratas en un intento por limitar los poderes de guerra del presidente, mientras que el senador demócrata John Fetterman votó con el resto del grupo republicano para rechazar la medida.

El senador Bill Cassidy ya había criticado la falta de transparencia en torno a la guerra en el Senado y se enfrentó a Trump por este tema durante un almuerzo republicano a puerta cerrada en junio. Tras recibir información al respecto, Cassidy votó en contra de la siguiente medida sobre poderes de guerra que se sometió a votación en el pleno.

El presidente ha criticado duramente a los republicanos por votar a favor de resoluciones anteriores sobre poderes de guerra, reprendiéndolos en reuniones y publicando en Truth Social que son “perdedores” que “me han hecho el trabajo más difícil”.

Esta es la duodécima vez que el Senado vota sobre una medida relativa a los poderes de guerra de Irán desde principios de año.