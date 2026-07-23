ExpoCafé Chile 2026: Lanzamientos, degustaciones y experiencias para toda la familia

El café de especialidad sigue ganando terreno en Chile. Cada vez son más las cafeterías, tostadores, baristas y consumidores que buscan nuevas preparaciones, sabores y experiencias en torno a una bebida que ha dejado de ser parte de la rutina para convertirse en un espacio de encuentro y disfrute. Ese crecimiento tendrá su principal vitrina entre el 24 y el 26 de julio, cuando Espacio Riesco reciba una nueva edición de ExpoCafé Chile 2026, la feria más importante del rubro en el país.

La organización espera que acudan más de 30.000 personas, además de cientos de expositores y representantes de la industria, a un evento que incluye campeonatos nacionales de baristas, actividades para todas las edades y más de 15.000 metros cuadrados dedicados al mundo del café.

Uno de los participantes será Marley Coffee Chile quien durante los tres días desarrollará una programación especial con demostraciones de baristas, catas, degustaciones, personalización de tazas, arte en vivo, música en vivo y distintas experiencias para quienes quieran conocer más sobre el café de especialidad.

Además, la marca llegará con todo su portafolio de productos, permitiendo a los asistentes conocer y adquirir sus distintas variedades de café en grano, café molido, café instantáneo liofilizado y cápsulas, entre otros formatos. Junto a ello, contará con la venta de su línea de merchandising oficial, disponible tanto de forma presencial durante la feria como posteriormente a través de su e-commerce, acercando así la experiencia Marley Coffee a quienes quieran seguir disfrutándola desde sus hogares.

“ExpoCafé se ha convertido en el punto de encuentro principal de una comunidad que sigue aumentando año tras año. “Hoy las personas no solo buscan tomar un buen café, quieren conocer de su origen, aprender nuevas formas de preparación y vivir una experiencia completa alrededor de cada taza”, señala Rodolfo Tapia, gerente de Marketing de Marley Coffee Chile.

La feria también será el escenario para presentar al público la nueva carta de invierno de la marca, desarrollada bajo el concepto “Un cálido abrazo en cada sorbo”, una propuesta que busca acompañar la temporada con sabores reconfortantes e ingredientes inspirados en las principales tendencias gastronómicas, como Latte Pistacho-Vainilla, Cappuccino Vainilla-Canela o el Chocolate pistacho. Y chocolate caliente para que toda la familia pueda disfrutar.

Quienes pasen por el stand de Marley Coffee, además de conocer su nueva propuesta , podrán participar durante los tres días en actividades permanentes como degustaciones, exhibiciones de arte latte, demostraciones de baristas y otras experiencias pensadas para acercar el café de especialidad a consumidores de todas las edades.

Queremos que los que nos visiten tengan una experiencia completa. No es solo probar una bebida, es descubrir nuevas preparaciones, hablar con nuestros baristas, compartir todo lo que hay detrás de una buena taza de café. ExpoCafé es el escenario perfecto para seguir llevando esa cultura a más personas”, finaliza Rexner Echeverría, Brand & Experience Manager de Marley Coffee.