Servel es el organismo electoral mejor evaluado de América Latina y alcanza el tercer lugar mundial

El Servicio Electoral de Chile (Servel) fue reconocido como el organismo electoral mejor evaluado de América Latina y obtuvo el tercer puntaje más alto a nivel mundial, según el Informe Global de Integridad Electoral 2025.

Chile alcanzó 96 puntos en la evaluación de los organismos encargados de administrar los procesos electorales, igualando a Portugal y quedando únicamente detrás de Canadá, que obtuvo 98 puntos, y Dinamarca, con 97.

El estudio fue elaborado por el Electoral Integrity Project (EIP), una iniciativa académica internacional que analiza la calidad de las elecciones a partir de la percepción de expertos independientes.

Servel destaca reconocimiento internacional

La presidenta del Consejo Directivo del Servel, Pamela Figueroa, valoró el resultado y atribuyó el reconocimiento al trabajo desarrollado por quienes integran la institución.

“Nos llena de orgullo este reconocimiento internacional a la integridad de la gestión del Servicio Electoral, que es fruto del compromiso y profesionalismo de todas y todos quienes lo integran”, señaló.

Figueroa agregó que el organismo se mantiene enfocado en revisar y perfeccionar sus procedimientos de cara a los próximos procesos electorales.

“Hemos desarrollado una labor ardua y estamos en permanente análisis, enfocados en la mejora continua de nuestros procesos, en miras al próximo ciclo electoral”, sostuvo.

Chile también lidera el índice general en América

El informe también evaluó la integridad de los procesos electorales en su conjunto. En esta medición, Chile obtuvo 81 puntos y compartió con Costa Rica el primer lugar de América.

El resultado ubicó al país dentro del grupo de naciones con mejor desempeño electoral a nivel mundial, junto con democracias como Suecia, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Lituania, Noruega y Países Bajos.

Además, la elección realizada en Chile fue incluida entre los cinco procesos electorales con mayor integridad de 2025, junto con los desarrollados en Noruega, Países Bajos, Portugal y Canadá.

¿Qué aspectos considera el estudio?

El Electoral Integrity Project analiza todo el ciclo electoral, desde el marco legal y la administración de las elecciones hasta el financiamiento de las campañas, la cobertura de los medios, la votación, el escrutinio y la resolución de eventuales controversias.

La edición correspondiente a 2025 incorporó 41 elecciones nacionales realizadas en 41 países y forma parte de una serie de mediciones elaboradas por el proyecto desde 2012.

Según el reporte, el promedio mundial de integridad electoral se mantuvo estable durante 2025, sin variaciones estadísticas significativas respecto de años anteriores, aunque continúan existiendo importantes diferencias entre países.