Corte de Apelaciones de Valparaíso ordena a Chilquinta a reponer “de inmediato” el suministro eléctrico de La Calera

Durante este jueves, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a la empresa Chilquinta Energía S.A. “proceder de inmediato a la reposición del suministro eléctrico” en los sectores afectados de la comuna de La Calera, tras una interrupción que se extiende por una semana.

A través de un fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada acogió a tramitación el recurso de protección interpuesto por el alcalde de La Calera, Johnny Piraino.