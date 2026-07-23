Corte de Apelaciones de Valparaíso ordena a Chilquinta a reponer “de inmediato” el suministro eléctrico de La Calera

Durante este jueves, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a la empresa Chilquinta Energía S.A. “proceder de inmediato a la reposición del suministro eléctrico” en los sectores afectados de la comuna de La Calera, tras una interrupción que se extiende por una semana.
A través de un fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada acogió a tramitación el recurso de protección interpuesto por el alcalde de La Calera, Johnny Piraino.
“Atendido el mérito de los antecedentes, ha lugar a la orden de no innovar solicitada. En consecuencia, mientras dure la tramitación del recurso, la recurrida deberá reponer de inmediato el suministro cuya suspensión se denuncia”, consigna la resolución.
“En caso de no ser ello materialmente posible, deberá incorporar y mantener operativos generadores eléctricos en los lugares señalados por la parte recurrente en su libelo, mientras subsistan las circunstancias que motivan la presente medida”, determinó.
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