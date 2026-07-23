(CNN) — El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió encontrar otras formas de gravar bienes extranjeros después de que la Corte Suprema rechazara sus aranceles más agresivos a principios de este año. Sin embargo, este jueves, su gobierno presentó una nueva alternativa.

Decenas de socios comerciales de Estados Unidos, desde Europa hasta China e India, se enfrentarán a nuevos aranceles del 10% al 12.5% sobre los bienes enviados al país norteamericano, según un comunicado de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos.

Este momento coincide con la caducidad de un arancel del 10% impuesto anteriormente por Trump después de perder el caso en la Corte Suprema.

“El presidente no permitirá que su política comercial y sus objetivos generales se vean socavados simplemente porque una herramienta puede estar limitada por un tribunal u otra cosa”, dijeron altos funcionarios de la Casa Blanca a los periodistas el jueves en una llamada previa a las acciones.

La última acción sigue a una investigación de meses realizada por el Representante de Comercio de EE.UU. sobre el presunto uso de trabajo forzado para producir bienes exportados a EE.UU. y la falta de acción por parte de varios países para abordar esta práctica.

Varios países serían los afectados

Estos nuevos aranceles se aplicarán a importaciones de países que suministran casi todo lo que Estados Unidos compra en el extranjero.

Por ello, se otorgaron exenciones a una variedad de importaciones, incluido el petróleo y el gas, así como productos que no se pueden obtener en el país, dijeron funcionarios de la administración.

El anuncio pretendía “evitar la complejidad” que supondrían estos nuevos gravámenes sobre los aranceles del 10% existentes, dijeron funcionarios de la administración.

Incluso, ciertos países calificaron para una tasa más baja del 10 % en lugar de la tasa del 12,5 % después de tomar medidas destinadas a combatir el presunto trabajo forzado. Pero los funcionarios del Gobierno dijeron que no estaban convencidos de que los países afectados eliminarían la práctica en el corto plazo, y están preparados para mantener los aranceles más altos vigentes.