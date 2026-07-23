“Ahí le dejo una sugerencia gratuita y de calidad”: Jeannette Jara emplaza a presidente Kast a mantener la norma que pone fin al anatocismo para pymes

La exministra del Trabajo, Jeannette Jara, emplazó este jueves al Gobierno a mantener la norma que pone fin al anatocismo para las pymes y los consumidores.

Esto se da después de que la administración del presidente José Antonio Kast confirmara que presentará un veto supresivo para retirar la norma que elimina el anatocismo (el cobro de intereses sobre intereses ya devengados).

Ante la contingencia, la excandidata presidencial del Partido Comunista (PC) manifestó sus reparos: “Quiero decir que, como el Gobierno del presidente Kast acaba de aprobar una reforma para el 3% de las empresas millonarias del país, y hay una gran clase media en nuestro país, creo que es importante que el anatocismo se termine para las pymes y para los consumidores“.

Jara aseguró que “este es el minuto para que el presidente Kast, que en una de sus promesas de campaña quiere apoyar a las pymes, lo haga, y a todos aquellos emprendedores del país y consumidores se les entreguen créditos sin anatocismo”, según consignó Radio Bio Bio.

En su opinión, las pequeñas y medianas empresas “no pueden seguir pagando intereses sobre intereses. En Chile, estos intereses sobre intereses se cobran al ciclo de un mes, y en el país los salarios se pagan en el ciclo de un mes. Entonces, la probabilidad de que se produzca el anatocismo por el flujo mensual de dinero es muy alta”.

En esa línea, explicó que el escenario en el extranjero es distinto respecto a esta materia: “En otros países esto pasa después de 6 meses de la deuda, después de 1 año de la deuda o, incluso, en otros países ni siquiera está considerado. En cambio, acá, a los 30 días la pelota sigue creciendo y se transforma en una bola de nieve”.

“Que dejen a las grandes empresas con anatocismo, si son las que más inciden en el sistema financiero, ¿no? Por algo les acaban de rebajar la tasa de impuesto tanto”, añadió.

Cerro diciendo que de esta forma “se va a fomentar el crecimiento y el empleo, y se va a cumplir con las pequeñas y medianas empresas, que están bastante ahogadas. Así que ahí le dejo una sugerencia al presidente, gratuita y de calidad“.