Nuevo balance de Senapred por sistema frontal: Se mantienen 13 fallecidos y aumentan a 18 los desaparecidos

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, entregó este jueves un nuevo balance por el sistema frontal.

Según detalló la autoridad, se mantiene la cifra de 13 fallecidos, pero aumentaron a 18 las personas desaparecidas tras las intensas lluvias debido a que se ingresaron durante esa jornada 14 denuncias de presunta desgracia a Carabineros de Chile. De ellas, señaló que 11 serían de la Región de Coquimbo y las otras 7, de Atacama.

Asimismo, señaló que hay 18.254 damnificados y más de 1.700 albergados, quienes se concentran en la Región de Coquimbo.

Respecto a las personas aisladas por los cortes de rutas, desborde de ríos y activación de quebradas, se informó que hay 45.108 afectados, que se encuentran mayormente en Coquimbo y Atacama.

Además, el número de viviendas destruidas por completo subió a 1.679; 8.492 presentan un daño mayor; 34.741, un daño menor, y 552 aún están en evaluación de sus daños.

Por otro lado, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez,, se refirió a los problemas de conectividad de la Ruta 5, que se vio afectada por el sistema frontal.

Explicó que diversas instituciones del Gobierno están trabajando con Carabineros de Chile y la concesionaria Ruta del Algarrobo para recuperar la ruta tras el corte en ciertos tramos.

“Damos cuenta de que hoy han podido transitar grandes cantidades de vehículo desde La Serena hacía la ciudad de Vallenar. Hubo un transporte de 660 camiones, 22 buses y 226 vehículos livianos en un plan de contingencia especial para poder evitar el asomo desabestecimiento en la zona centro norte del país”, detalló.