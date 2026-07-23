En medio de la discusión de la megarreforma: Renuncia el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez

Durante la noche de este jueves, renunció el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno informó que “el Presidente José Antonio Kast ha aceptado la renuncia de Juan Pablo Rodríguez al cargo de subsecretario de Hacienda“.

En este contexto, el Ejecutivo informó que, en reemplazo de Rodríguez, asumirá como subsecretario subrogante Tomás Bunster Bustamante, ingeniero civil y magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien actualmente se desempeña como coordinador de Regulación Económica y jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda.

Cabe mencionar que la administración del Presidente José Antonio Kast no entregó mayores antecedentes sobre los motivos de la salida de Rodríguez, la que se produce en medio de la emergencia climática que afecta a la zona centro-norte del país y del debate por la megarreforma.

Tras la postergación de la votación del informe de la comisión mixta del proyecto de Reconstrucción Nacional por falta de quórum, el Senado retomará la discusión el próximo martes 4 de agosto.