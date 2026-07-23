Irán rechaza la propuesta de cese al fuego de Estados Unidos presentada a través de Irak

(CNN Español)– Irán rechazó este jueves un acuerdo de cese del fuego de EE.UU. que, según The New York Times, fue presentado a Teherán por el primer ministro de Irak, de acuerdo con funcionarios iraníes e iraquíes no identificados.

No se han dado a conocer todos los detalles de la propuesta. Pero funcionarios iraníes dijeron que Teherán no estaba interesado en un acuerdo temporal que dejara sin resolver la cuestión del control del estrecho de Ormuz, de acuerdo con el Times.

CNN se ha comunicado con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

El rechazo reportado se produce después de casi dos semanas de ataques entre EE.UU. e Irán.

Irán ha seguido atacando buques en el estrecho de Ormuz, pese al bloqueo naval reimpuesto por EE.UU., y atacando objetivos estadounidenses en Medio Oriente, mientras EE.UU. ha bombardeado bases militares e infraestructura en todo Irán.

El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, visitó Teherán este jueves, después de reunirse con el presidente de EE.UU., Donald Trump, a comienzos de la semana pasada en la Casa Blanca.

Antes de la visita, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que al-Zaidi podría transmitir mensajes y puntos de vista de Trump, pero insistió en que Teherán no busca una mayor mediación con EE.UU.

“El principal obstáculo es el enfoque irracional, excesivo y hegemónico de EE.UU.”, dijo Araghchi a la cadena estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

Trump adoptó un tono igualmente duro el jueves al decir que Irán “no está listo” para llegar a un acuerdo y que sus líderes “tienen malas intenciones”.