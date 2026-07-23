Subsecretario de Hacienda renuncia tras dar positivo a test de drogas: Exautoridad se hará exámenes de contramuestra

Durante la noche de este jueves, el Gobierno informó la renuncia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Su salida se produjo luego de que un test de drogas arrojara un resultado positivo.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, señaló en un punto de prensa que la renuncia de Rodríguez se fundamenta en que “si bien el exsubsecretario había dado negativo en un primer examen de detección de drogas realizado en abril, el análisis de la primera muestra de un segundo test, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo”.

En ese contexto, sostuvo que “todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra“.

Asimismo, informó que la exautoridad señaló que se someterá a exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo.

“Tal como lo hemos señalado, el Gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia. Y si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia. El Gobierno agradece la labor desempeñada por el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez”, concluyó.