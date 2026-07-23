Juan Pablo Rodríguez aborda su salida de la Subsecretaría de Hacienda: “No consumo drogas y ejerceré todas las acciones para defender mi honra”

Durante la noche de este jueves, el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, se refirió a los motivos de su salida.

A través de una declaración pública, Rodríguez explicó que “esta decisión se funda en que, tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en abril, un examen posterior, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad”.

“No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra“, subrayó.

Tras su salida del Gobierno, expresó que se va con la tranquilidad de haber desempeñado sus funciones de buena manera y manifestó su esperanza de que la administración del Presidente José Antonio Kast continúe avanzando en la construcción de un país más seguro y con mayores oportunidades para todas las personas.

¿Qué dijo el Gobierno?

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, informó en un punto de prensa que la renuncia de Rodríguez se fundamenta en que “si bien el exsubsecretario había dado negativo en un primer examen de detección de drogas realizado en abril, el análisis de la primera muestra de un segundo test, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo”.

En ese contexto, sostuvo que “todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra“.

Asimismo, afirmó que la exautoridad señaló que se someterá a exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo.

“Tal como lo hemos señalado, el Gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia. Y si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia. El Gobierno agradece la labor desempeñada por el exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez”, concluyó.