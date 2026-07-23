Tras advertencias de Irán: Reino Unido asegura que sus Fuerzas Armadas están listas para proteger al país de ataques

(CNN Español)- El Reino Unido dijo que sus Fuerzas Armadas están listas para proteger al país de cualquier ataque, después de que Irán advirtiera sobre permitir que bombarderos de Estados Unidos despeguen desde bases británicas.

“Nuestras Fuerzas Armadas están listas para mantener al Reino Unido a salvo de cualquier tipo de ataque, ya sea en nuestro territorio o desde el exterior. El Reino Unido está preparado las 24 horas del día, los 7 días de la semana para defenderse”, dijo un portavoz del Gobierno británico.

Irán amenazó con atacar la RAF Fairford, en el suroeste de Inglaterra, al afirmar que cualquier base utilizada para lanzar ataques contra territorio iraní sería considerada un “objetivo legítimo”.

En un comunicado difundido por la agencia semioficial Tasnim, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó que Estados Unidos había reanudado el uso de bombarderos B-1 de largo alcance en misiones de ataque que despegan desde Fairford. CNN no puede verificar de forma independiente la afirmación iraní; Axios reportó que el Ejército de Estados Unidos utilizó un B-1 el martes para atacar objetivos del IRGC en Irán.

La RAF Fairford, en Gloucestershire, ha servido como base avanzada de operaciones para bombarderos estratégicos de Estados Unidos y otras aeronaves durante la guerra con Irán. Los B-1 Lancer comenzaron a llegar allí a principios de marzo, seguidos por los B-52 Stratofortress, y ambos tipos de aeronaves han volado misiones contra Irán desde esa base.

La base está a unos 4.506 kilómetros de Teherán y no está claro si Irán tiene la capacidad de llevar a cabo un ataque de precisión a una distancia tan larga. Irán demostró una capacidad de mayor alcance cuando disparó al menos dos misiles hacia Diego García en marzo, pero ninguno alcanzó la base conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido en el océano Índico.