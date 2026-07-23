“Soy de los que me perdí la final del Mundial”: Delegado Codina por millonario rescate en San José de Maipo

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, entregó este jueves más antecedentes sobre el rescate de las personas desaparecidas en la comuna de San José de Maipo, y aseguró que debido a este operativo se perdió la final de la Copa Mundial de 2026.

Las declaraciones del exjefe comunal de Puente Alto se dieron al abordar el millonario operativo de rescate de las tres personas que estaban desaparecidas en San José de Maipo y que fueron halladas durante esta semana.

Codina señaló que desde el municipio cifraron el gasto de la operación en alrededor de $100 millones, y fue allí cuando comentó que se perdió el partido entre Argentina y España.

“La municipalidad de San José de Maipo establece una cifra aproximada de $100 millones, pero nosotros no hemos hecho un consolidado de los gastos. Lo que sí te puedo revelar es que soy de los que me perdí la final del Mundial, entre las cuatro y las cinco de la tarde del domingo, del partido entre España y Argentina”, indicó.

Explicó que “nosotros teníamos la posibilidad de utilizar el helicóptero del Ejército para llegar hasta este lugar. Pero teníamos que, primero, recibir información de la Policía de Investigaciones (PDI) que estaba haciendo diligencias en la zona. Como hay mucho problema de conectividad en el sector, recién la PDI logra bajar ya pasadas las 16:30 y comienza a nevar, y se hace imposible la operación del helicóptero”.

En esa línea, detalló que mencionó aquello debido a que quería “graficar que todos dejamos de hacer cosas importantes, todos nos entregamos por completo para acudir a ayudar a estas personas”.

Gobierno recurrirá al CDE para evaluar sanciones

En el punto de prensa, la autoridad anunció que recurrirán al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar sanciones contra las tres personas rescatadas: Manuel Orellana, Martina Núñez y Magdalena Retamal.

Esto, debido a que el operativo se cifró en cerca de $100 millones e incluyó la participación de diversas instituciones, como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y Bomberos.

“A mí me parece que es grave que los rescatistas, los bomberos, el GOPE de Carabineros, PDI y el resto de quienes participan de los rescates pongan en riesgo su vida por el actuar temerario e irresponsable de una persona que incluso hemos sabido que ha incurrido de manera reiterada en esta conducta irresponsable”, criticó.

En ese sentido, explicó que ingresarán un requerimiento ante la entidad: “El Consejo de Defensa del Estado nos aclarará la posibilidad de perseguir las responsabilidades por daño patrimonial producto de personas irresponsables que no respetaron a la autoridad (…) Y en segundo lugar, también todo lo que significó el costo de llegar al lugar y rescatar con vida a las personas”.