La ruta de Rosalía por Chile antes de sus conciertos en el Movistar Arena: Desde comida japonesa hasta un desayuno en Providencia

Rosalía ya se encuentra en Chile para dar inicio a sus presentaciones de su “LUX TOUR 2026”. La artista, conocida por éxitos como Despechá y La Perla, además de su reciente debut actoral en la serie Euphoria, se presentará en el Movistar Arena los días 24, 25, 27 y 29 de julio.

Sin embargo, antes de subir al escenario, la catalana aprovechó sus primeras horas en el país para recorrer la ciudad y disfrutar de la gastronomía japonesa y nacional.

Una visita sorpresa en Vitacura

La cantante española llegó de manera imprevista y visitó al restaurante japonés Naoki, ubicado en la comuna de Vitacura.

Desde el establecimiento señalaron a The Clinic que “Rosalía nos sorprendió gratamente con su visita. Fue totalmente espontánea y ella no pidió ningún trato en especial, al contrario se sentó en nuestra barra, y venía muy clara habiendo estudiado lo que quería pedir (…) No hubo coordinación previa y ella fue una más del local anoche“.

Asimismo, destacaron la cercanía de la compositora con los trabajadores del lugar: “Fue muy cercana con el equipo; incluso pidió entrar a saludar a todos los de la cocina. Antes de irse, les agradeció por la cena omakase y se tomó una fotografía con parte del staff. También envió un agradecimiento a Leandro, quien la atendió, y muy cariñosamente lo invitó a uno de sus conciertos”.

Pero, ¿qué escogió Rosalía? La productora pidió un Usuzukuri de Hotate (ostión patagónico chileno con trufa fresca de Frutono) y la clásica berenjena Nasu Dengaku del local. Además, degustó el Pobre Nigiri y el Sake Foie Gras.

Parada en Providencia

La ruta gastronómica de Rosalía continuó en la comuna de Providencia, donde realizó una parada en la Cafetería Mirlo.

En conversación con Culto de La Tercera, Matías López, cofundador de la cafetería, expresó que “quedé muy sorprendido, yo pensé que me estaba bromeando. Miré por la ventana y dije: ‘¡Oh, sí, es ella!'”.

Por su parte, Gabriela Medina, fundadora del recinto, afirmó a ADN Radio que “es como un honor que venga un artista como Rosalía a nuestro local”. En el lugar, la cantante solicitó un desayuno tradicional compuesto por “huevo continental”, tostadas y jugo.

Moda Local: Vestirá diseños chilenos durante su estadía

Más allá de sus visitas gastronómicas, el equipo de la artista gestionó previamente una colaboración con la marca C.Miller, ubicada en el Drugstore de Providencia, para una colaboración.

“Ellos me contactaron por correo. Me escribió Hana, que es la asistente de José, su estilista, y me preguntaron si era posible realizar una colaboración con C.Miller, mi marca, para vestir a Rosalía con sus street looks. Me enviaron una selección de ocho prendas que escogieron de la página web”, explicó Catherine Miller, dueña de la tienda, a The Clinic.

“Estoy a la espera de que ojalá ocupe algo, porque esa era la idea, pero si no, igual de todas formas estoy muy feliz de que hayan podido llegar a la tienda y que esté dentro de lo que ella puede ocupar, que está en el estándar de lo que un artista como ella ocupa”, agregó.

Entre las piezas seleccionadas se encuentran el top Aquamarine ($48.000) y un polo gris ($28.000). Además, llevaron otras prendas de la marca chilena Radelica y poleras estampadas de Una Confusión, artista chilena. Cada pieza se encuentra disponible en el local de Catherine.