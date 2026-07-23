Sistema frontal: Alcalde Gustavo Alessandri alerta que socavón podría dejar aislada a Zapallar

Las fuertes lluvias asociadas al sistema frontal dejaron diversos daños en Zapallar, principalmente en las rutas del sector, afectando la conectividad de la comuna.
En esta zona se formó un hundimiento de 30 metros en la ruta E-462, la que conecta la zona urbana de Zapallar con la localidad de Catapilco.
Esta situación se suma al primer socavón de la ruta 30E en el sector de Marbella en Puchuncaví, la cual es la principal ruta de conexión de Zapallar con el Gran Valparaíso. Ahora, el único acceso que tiene la comuna es por Papudo, que también tiene una tercera grieta que redujo la capacidad de ese ingreso a la mitad.
La entrada norte que se desprende de la ruta E-30-F fue afectada por un socavamiento que destruyó gran parte de la calzada y mantiene en alerta a las autoridades, ya que puede colapsar por completo.
“Hay una alta probabilidad de que quedemos en un aislamiento completo y estamos tomando medidas junto al Gobierno Regional y al Gobierno central, los delegados de Valparaíso y Petorca para evitarlo”, señaló el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, a El Mercurio.
El jefe comunal subrayó que es prioritario reparar el hundimiento de la ruta que conecta Catapilco con Zapallar, ya que muchos habitantes trabajan o estudian en la comuna y esta vía permite acceder al principal centro de salud del sector.
“Es necesario instalar allí lo antes posible un puente mecano“, instó Alessandri en el citado medio.
Por su parte, la seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, añadió que la propuesta de instalar un puente mecano está siendo evaluada técnicamente, aunque destacó que existen otras rutas alternativas. No obstante, Alessandri advirtió que estas aumentan los tiempos de traslado entre Catapilco y Zapallar.
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