Gobierno por arancel de EE.UU. del 12,5% a productos exportados desde Chile: “Responde a una política comercial de aplicación transversal”

Estados Unidos decidió aplicar una sobretasa arancelaria de 12,5% a Chile, en el marco de una investigación sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Ante la medida, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, enfatizó que “queremos reforzar la posición de que Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país en esta materia”.

“En este contexto, el Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”, complementó.

Según informó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, esta decisión se adopta en el marco de una investigación realizada conforme a la legislación interna de Estados Unidos y no como resultado de una negociación bilateral entre ambos países.

Asimismo, la investigación tuvo un alcance global y consideró a más de 60 economías, equivalentes al 99,4% de las importaciones estadounidenses, entre ellas socios comerciales relevantes como Australia, Brasil, Canadá, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, México y Perú, entre otros.

“Lo anterior da cuenta de que esta medida responde a una política comercial de aplicación transversal y, en ningún caso, constituye una medida dirigida específicamente contra Chile”, remarcó.

En esa línea, indicó que durante este proceso Chile participó activamente en cada una de las etapas establecidas dentro de la investigación y presentó, en coordinación con el sector exportador, los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos que respaldan la posición del país, haciendo uso de todas las instancias previstas por la autoridad estadounidense.

“Es importante destacar, además, que la resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense”, aclaró.