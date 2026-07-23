Exministro Osvaldo Andrade (PS) por proyecto que busca flexibilizar la aplicación de las 40 horas: “Una reforma laboral con propuestas del siglo XIX”

El exministro de Trabajo y expresidente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, criticó este jueves el proyecto del presidente José Antonio Kast, que busca flexibilizar la aplicación de la ley de 40 horas.

En conversación con Hoy es Noticia, Andrade criticó que la reforma laboral tiene “propuestas del siglo XIX”.

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En esa línea, explicó que la matriz de la iniciativa es “cómo darle más facilidades al empleador para organizar el recurso humano”.

“Hoy es cómo le damos más amplitud a las facultades de dirección del empleador para que sea más barato despedir, para que sea más fácil organizar la jornada y para que, además, los costos en general bajen, de modo tal que, por una parte, disminuyan los costos desde el punto de vista de los impuestos y, por otro lado, disminuyan los costos por la vía de lo laboral”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que él no tiene “ningún problema en que cambiemos las cosas, pero propongo un método: mire toda la adaptabilidad que sea posible en materia laboral, la que usted quiera, siempre que se negocie con el sindicato“.

Añadió que si las empresas piden “más flexibilidad y adaptabilidad, bienvenido, discutámoslo; pero discútanlo con los sindicatos, porque aquí se requieren dos. En la comisión del Gobierno no había ni un dirigente sindical; o sea, hay un desprecio hacia ese mundo“.

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“La CUT tiene que jugar un rol más activo”

El exministro también se refirió al panorama actual de los sindicatos en el país. En ese sentido, afirmó que “la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT) tiene que jugar un rol más activo”.

#HoyEsNoticiaCNN | Osvaldo Andrade, expresidente del PS, por proyecto que modifica la jornada laboral: “Creo que la CUT tiene que jugar un rol más activo. Creo que los grandes sindicatos tienen que jugar un rol más activo”@matiburgos

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Sostuvo que los sindicatos del cobre, del salmón y del comercio “no solo tienen que pensar en ellos, también tienen que pensar en el resto de los trabajadores (…). Tiene que haber solidaridad en el mundo del trabajo también; así como hay cinco o seis centrales que reúnen a los empresarios, yo echo de menos también eso en el mundo sindical”.

Además, aseguró que la administración del presidente José Antonio Kast está cometiendo el mismo error que el exmandatario Gabriel Boric.

“Fue el mismo error que cometió el Gobierno del presidente Boric, que, como en la segunda vuelta ambos sacaron por allá por el 60%, creyeron que esa era su adhesión. Este Gobierno cometió el mismo error: todavía cree que el 58% es su adhesión, y lo que le está diciendo la ciudadanía es que el 30% es su adhesión real; el resto es un mundo que va a ir para allá y para acá”, explicó.

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