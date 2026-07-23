Gobierno concreta octavo vuelo de expulsión de extranjeros y suma 1.270 salidas a la fecha

El Gobierno concretó este jueves por la madrugada el octavo vuelo de expulsión de migrantes en un chárter comercial, sumando hasta la fecha 1.270 expulsiones. En total, el vuelo trasladó a 49 migrantes; de ellos, 31 eran de nacionalidad colombiana y 18, peruana.

Desde la administración del presidente José Antonio Kast, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que la cifra supera lo registrado en los años 2022, 2023, 2024 y 2025, durante el Gobierno de Gabriel Boric.

Las expulsiones “superan en un 18% el total alcanzado durante todo el 2022 por el gobierno anterior. Esta cifra de 1.270 expulsados supera en un 34% el total anual del 2023 del gobierno anterior, supera en 15,5% las expulsiones materializadas durante todo el 2024 y supera en un 0,2% el total anual del 2025“, señaló la autoridad.

Cabe recordar que en 2022 se registraron en total 1.077 expulsiones; en 2023, fueron 946; en 2024, 1.100, y en 2025, 1.267.

En esa línea, el subsecretario enfatizó: “En poco más de cuatro meses de gobierno, Chile ya superó el total anual de expulsiones alcanzado en cada uno de los cuatro años de la administración anterior (…). Ya hemos concretado ocho vuelos de expulsión”.

Por su parte, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que “este número de expulsados se suma a la gran cantidad de salidas voluntarias que tenemos desde el mes de enero, con 6.722 personas, la mayoría de ellas venezolanas”.

Asimismo, las autoridades detallaron que los extranjeros expulsados durante la jornada contaban con condenas o sanciones por tráfico de drogas, homicidio frustrado, robo, incendio y sabotaje informático.