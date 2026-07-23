Sistema frontal: Ministra de Salud informa que hay afectaciones puntuales en la red asistencial en Atacama y Coquimbo

La ministra de Salud, May Chomali, detalló el estado de las redes asistenciales a nivel país en medio del sistema frontal que ha provocado complicaciones en distintas regiones.

La autoridad comentó que hay afectaciones puntuales que “han sido subsanadas con traslado de atenciones a otros centros o con relocalización de establecimientos”.

En ese sentido, hay seis dispositivos no operativos, tres evacuados o relocalizados y 22 recintos con daños parciales, pero en funcionamiento. Esta situación ocurre principalmente en los servicios de urgencia de las regiones de Atacama y Coquimbo.

En Alto del Carmen se registró mayor impacto, por lo que se trasladarán dos dispositivos móviles para atender a pacientes.

En cuanto a la vacunación en el contexto de la emergencia, la secretaria de Estado indicó que en la zona norte se están llevando a cabo operativos de vacunación contra la hepatitis A, difteria y tétanos, con foco en la población expuesta a mayor riesgo.

“En el norte se está llevando, principalmente, el operativo de vacunación de la hepatitis A. Nosotros sabemos que cuando hay salidas de agua servida, pueden contaminar las aguas normales, las aguas potables y, por lo tanto, estamos vacunando a la población de mayor riesgo, que son aquellos que están con problemas de agua o que están en albergues. También, contra la difteria y tétanos, que es para los voluntarios y todas las brigadas que están trabajando, para prevenir esa enfermedad”, dijo.

Respecto a la disponibilidad de agua potable, Chomali hizo un llamado a la población a seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria, que “está vigilando la situación del agua que se está disponibilizando a la comunidad. Si la autoridad sanitaria le dice que esa agua no es para consumo, por favor, no la consuma. Si esa agua es para consumo, la puede consumir”.

Y agregó que, en el caso de las localidades que están recibiendo agua a través de camiones aljibe, la recomendación es que se hierva antes de consumir. “¿Y por qué? Porque hay trasvasije y traslado de esa agua desde el transporte hasta la casa o se acumuló en algún lugar que no sabemos en qué condiciones está”, concluyó.