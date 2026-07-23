“Solo tengo amor por Argentina”: Rosalía pide disculpas tras la polémica generada por compartir un video de Mia Khalifa

(CNN Español/CNNChile) — Rosalía ha recibido varias quejas y comentarios negativos en redes sociales después de que compartiera un video de la exactriz de cine para adultos Mia Khalifa en sus historias de Instagram.

La española había reposteado una publicación de Khalifa donde se ve a la exactriz bailando en Nueva York al ritmo del tema La perla, interpretado por Rosalía en colaboración con Yahritza y Su Esencia. La publicación de Khalifa estaba acompañada por tres emojis de la bandera española y la frase “how life sounds now that the perlas have been defeated” (“así es como la vida suena ahora que los perlas han sido derrotadas”).

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Más tarde, Rosalía eliminó el video de Khalifa de sus historias y en su lugar publicó una donde ofrece disculpas. En el mensaje dice “le di compartir porque sonaba ‘La perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”. De fondo, en el mensaje aparecen la bandera argentina y tres emojis llorando. Luego, en una segunda historia, agregó “solo tengo amor por Argentina”, frase acompañada con la imagen de un corazón.

En la canción La perla, Rosalía habla de una decepción amorosa causada por una relación dañina y describe a la pareja en cuestión con calificativos como “ladrón de paz”, “terrorista emocional” y “rompecorazones nacional”, entre otros. En España, el término “perla” se utiliza para referirse con ironía a una persona tramposa y conflictiva.

Las últimas publicaciones en Instagram de Rosalía han recibido una gran cantidad de comentarios por parte de seguidores que salieron en defensa de Argentina. En algunos mensajes se lee que, tras el episodio con el video de Khalifa, varios usuarios han devuelto o tienen la intención de devolver las entradas ya compradas para los conciertos que Rosalía tiene programados en Buenos Aires para los próximos 1, 2, 4 y 6 de agosto, que forman parte de su actual gira “Lux Tour”.

El video oficial de la canción “La perla” en YouTube también tiene ahora comentarios críticos de usuarios argentinos. Los mismo ha ocurrido con la publicación de Mia Khalifa en su cuenta de Instagram.

Rosalía se prepara para sus tres conciertos en Chile

La cantante y compositora española se encuentra actualmente en Chile, donde se prepara para sus cuatro presentaciones en el Movistar Arena, programadas para los días 24, 25, 27 y 29.

Previo a sus conciertos, Rosalía ha visitado distintos locales gastronómicos. Entre ellos, destaca el restaurante de cocina japonesa Naoki. Además, aprovechó de disfrutar un desayuno en la pastelería y panadería Mirlo, ideal para los fríos días de invierno, donde compartió con los trabajadores del lugar y compartieron el momento en redes sociales.

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