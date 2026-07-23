Alcalde de Cerro Navia propondrá salir de la ACHM tras el respaldo a la fórmula de compensación para municipios en la megarreforma

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo (Ind.), anunció que someterá a votación la salida de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), ante la postura de su presidente, el jefe comunal de Zapallar, Gustavo Alessandri (Ind.), por su apoyo al proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

La iniciativa recién aprobada por la comisión mixta sostiene que exista una nueva fórmula de compensación para los municipios y el Fondo Común Municipal por la exención de contribuciones a adultos mayores de 65 años, ante lo que Tamayo adelantó que propondrá ante el Concejo el eventual retiro de la agrupación el próximo miércoles 29 de julio.

“Ha traicionado a los municipios y a los más pobres de Chile. Independiente de si son alcaldes de derecha o de izquierda, las comunas más vulneradas se están viendo perjudicadas con estas modificaciones”, arremetió.

En el encuentro también participaron diversas autoridades comunales, entre ellas Tomás Vodanovic (FA) y Karina Delfino (PS), quienes criticaron la propuesta del Gobierno y a los parlamentarios que respaldaron el informe de la comisión mixta.

La vicepresidenta de la ACHM y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, enfatizó que dicha fórmula profundiza las desigualdades territoriales. Como ejemplo, señaló que “mientras Las Condes recibirá más de $13 mil millones, Quinta Normal obtendría $59 millones y comunas como Cerro Navia recibirían apenas $4 millones”.

La fórmula propone la exención del impuesto territorial a adultos mayores de 65 años o más, estableciendo que la Tesorería General de la República (TGR) transfiera a cada municipio los recursos correspondientes a la merma de ingresos que genere la medida, según las estimaciones que realiza el Servicio de Impuestos Internos (SII).