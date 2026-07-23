Compensación a municipios en la megarreforma: ¿Qué propone la fórmula del Gobierno postergada en el Senado?

La nueva votación del informe de la Comisión Mixta de la megarreforma quedó aplazada hasta inicios de agosto por petición de los senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ante la falta de quórum.

El informe de la Comisión Mixta que se discutiría aborda la fórmula de compensación que el Gobierno ofreció a los municipios que se vean afectados por una menor recaudación de recursos ante la medida que busca la exención del pago de contribuciones a adultos mayores de 65 años incluida en la megarreforma.

Dicho informe tuvo un expedito paso por la Cámara de Diputados, luego de que fuera aprobado con 80 votos y respaldado por el Partido de la Gente (PDG) junto con la Democracia Cristiana (DC).

Sin embargo, quedó detenido por el momento en el Senado, ya que se decidió postergar su votación por falta de quórum de los partidos oficialistas.

¿En qué consiste la fórmula del Gobierno para compensar a los municipios?

El mecanismo propuesto por el Ejecutivo establece que el Servicio de Impuestos Internos (SII) determinará anualmente el monto de dinero con el que se debe compensar a los municipios por la exención del pago de contribuciones a los adultos mayores.

Este monto deberá ser informado a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y a la Tesorería General de la República (TGR), esta última será la encargada de repartir los recursos a cada municipalidad.

Asimismo, se estableció que los municipios deben cumplir la siguiente condición para acceder al mecanismo:

Acreditar una reducción de al menos un 30% en los tiempos de tramitación de permisos en comparación con el promedio registrado entre 2023 y 2025.

en los tiempos de tramitación de permisos en comparación con el promedio registrado entre 2023 y 2025. Mantener al día la entrega de información que la Ley de Transparencia exige, como la de recursos humanos ante la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Los reparos de los senadores en la megarreforma

Desde el partido Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Gustavo Sanhueza cuestionó la forma en que los municipios manejan los recursos y exigió que la fórmula del Gobierno tenga un sistema de fiscalización más robusto para ver cómo se destinan estos.

“Existen muchos municipios que están siendo administrados desprolijamente. De hecho, existen más de $512.000 millones en deudas previsionales. Es decir, que los municipios no han pagado las cotizaciones de sus trabajadores, principalmente en las áreas de educación y de salud”, denunció.

En esa línea, pidió al presidente José Antonio Kast “que tome las medidas necesarias para tener una planificación para pagar esta deuda y descontarlo a través del Fondo Común Municipal, y también diferentes medidas que permitan tener una mejor gestión financiera en cada uno de los municipios de nuestro país“.

Por su parte, el senador Matías Walker (Independiente) puso en duda su voto a cambio de que el Estado incorporara en el Fondo de Emergencia a las regiones de Atacama y Coquimbo, tras el sistema frontal.

Fue durante esta jornada que informó que le propuso al Gobierno que, “mediante un veto aditivo, se puedan incorporar, luego de aprobar el Plan de Reconstrucción, los recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco. Vamos a tener dos semanas para hacer esa determinación de los montos y espero que esa sea la fórmula que en definitiva podamos encontrar para garantizar estos recursos”.