Sistema frontal: Redes de salud en Coquimbo y Atacama priorizan atención de adultos mayores y pacientes en diálisis

En el marco del desarrollo del sistema frontal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) estima que más de 61 mil personas permanecen aisladas entre las regiones de Atacama y Coquimbo. Entre las principales preocupaciones se encuentran los pacientes que requieren cuidados médicos.

Las cifras entregadas pueden variar, por lo que, desde el martes 21 de julio, se estableció como prioridad la continuidad en la atención de los pacientes de diálisis y electrodependientes en medio de la emergencia.

El académico de medicina en la Universidad Central, Diego Silva, en entrevista con El Mercurio señaló que “el aislamiento puede afectar tanto su salud física como la mental, incrementando el riesgo de complicaciones de tierra funcional y dificultades para acceder a cuidados oportunos. En este caso es importante destacar que factores como la presencia de enfermedades crónicas , la dependencia de cuidadores y la vulnerabilidad social van a aumentar el impacto de estas medidas“.

Por su parte, la ministra de Salud, May Chomalí, tras participar en la Mesa Técnica, subrayó que “quiero asegurarle a la población, especialmente a los pacientes de mayor riesgo, que estamos preocupados por ellos, uno a uno. Entendemos que habrá urgencias; los servicios de urgencia están funcionando, no en las condiciones que quisiéramos, pero están operativos”.

“Por ahora, lo importante son los pacientes que pueden estar en una emergencia, como los electrodependientes y los pacientes de diálisis. No les van a faltar sus medicamentos, está todo previsto para que lleguen los medicamentos crónicos, no les va a faltar su diálisis en el momento en que lo necesiten”, remarcó la titular de Salud.

Además, informó que actualmente cuentan con un catastro donde mantienen registro de pacientes electrodependientes y pacientes de diálisis, en que se monitoriza su situación y se ejerce de mejor manera su cuidado.