Alcalde Felipe Alessandri alerta eventual colapso en la Ruta G-21: Proyecta viajes de hasta cinco horas

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, alertó sobre un eventual colapso vial en la Ruta G-21 para este viernes.

Cabe destacar que esta vía constituye el principal acceso a los centros de montaña de la Región Metropolitana.

El jefe comunal informó que, tras realizar un sobrevuelo por el sector, pudo constatar un aumento en la afluencia de visitantes.

“Lo que vimos desde el aire confirma nuestra preocupación. Ya existe una importante congestión y, si no se toman medidas oportunamente, mañana podríamos enfrentar tiempos de viaje de hasta cinco horas para llegar a los centros de montaña”, advirtió.

Entre sus principales preocupaciones, enfatizó que los buses de gran longitud generan “importantes puntos de congestión en una ruta que tiene características muy distintas a una carretera convencional”.

“Es necesario revisar esta situación y adoptar medidas que permitan resguardar tanto la seguridad como la movilidad de quienes suben a la cordillera”, instó.

Ante este escenario, solicitó a las autoridades implementar medidas preventivas para evitar un eventual colapso durante la jornada de este viernes. Asimismo, recordó que Carabineros se encuentra fiscalizando el uso obligatorio de cadenas en los sectores donde corresponde.

“Queremos que las familias disfruten de la montaña, pero eso requiere planificación y decisiones oportunas. Nuestro objetivo es que el acceso a la cordillera sea seguro, expedito y que nadie tenga que pasar horas atrapado en una ruta que perfectamente puede gestionarse de mejor manera”, concluyó.