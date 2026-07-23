Ministro Poduje remueve a encargada nacional de reconstrucción del Minvu: Había quedado a cargo el 11 de marzo

Esta jornada, se dio a conocer que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, removió a Claudia Urrutia de su cargo como encargada nacional de reconstrucción del Minvu, según consignó La Tercera.
Según la información del mismo medio de comunicación, la profesional había quedado en el cargo de manera interina desde que asumió el presidente José Antonio Kast el 11 de marzo, y que estaba planificado que en algún momento fuese reemplazada.
La tarea quedará a cargo del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, organismo que liderará el proceso.
Sin embargo, Urrutia seguirá desempeñándose en el ministerio y pasará a cumplir nuevas funciones en la División de Políticas Habitacionales.
Reconstrucción en la región de Valparaíso
La reconstrucción en el sector de El Olivar (Viña del Mar) ha sido uno de los desafíos más significativos del secretario de Estado, en donde mantiene un tenso debate con la Constructora San Sebastián a raíz de acusaciones de fallas estructurales en las casas construidas tras el megaincendio.
Incluso, la semana anterior, se desplomaron muros de los recintos debido a las recientes lluvias de la zona, lo que llevó a Poduje a ordenar la demolición de dichas viviendas, según informó Emol.
La reconstrucción en la región de Valparaíso ha sido uno de los principales retos del gobierno y de Poduje, quien le ha dado suma importancia a este proceso.
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