Elecciones en Perú 2026: Sánchez revierte el conteo y supera a Fujimori con el 94% de las actas escrutadas

(CNN Español)- El candidato izquierdista Roberto Sánchez tomó la delantera del escrutinio en Perú, con el 50,008 % de los votos frente a Keiko Fujimori, a quien aventaja por menos de 3.000 sufragios, cuando el conteo va al 93,92 %, según datos de la ONPE.

El líder de Juntos por el Perú ha tomado impulso con la llegada de los votos de zonas rurales, que se contabilizan después de la mayoría de mesas de las grandes ciudades.

Sin embargo, la tendencia no es definitiva. Menos del 1 % de actas provenientes del extranjero han sido contadas y se espera que de allí Fujimori consiga una ventaja que puede ser determinante.