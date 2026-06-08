“Las deudas se pagan”: Quiroz defiende embargo realizados por la Tesorería General de la República a deudores CAE

“El CAE es un crédito que se le entregó a las personas con un esfuerzo de todos los chilenos”.

Con estas palabras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó los embargos que el gobierno de José Antonio Kast solicitó a la Tesorería General de la República realizar a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

El secretario de Estado afirmó que “todos los chilenos, a través de su impuesto, a través del IVA, en fin, entregaron este crédito. Y este crédito, lamentablemente, no fue pagado por mucha gente. Todos los años, el gobierno de Chile tiene que gastar 500 millones de dólares pasándole la plata a los bancos, porque no son los bancos los que pierden”.

En la misma línea, Quiroz sostuvo que “cuando alguien no paga el CAE, el que pierde es el Estado de Chile, todos los chilenos. Le pagamos a los bancos 500 millones de dólares todos los años para pagar las deudas que los deudores no pagaron”

“Se hizo un llamado hace ya casi 90 días a acercarse a Tesorería y reprogramar. Ese llamado dio muy buen resultado. Prácticamente 30.000 personas se han acercado, han estado poniendo su cuenta al día. Va a seguir llegando más gente. De ese total, se compara con menos de 1.500 que han embargados. Una buena parte de esos son sueldos arriba de $3.500.000 al mes. De personas que, teniendo su ingreso, no se han acercado. Gente que gana más de $5.000.000 al mes, también. Y si hubiera gente por bajo los $3.500.000, yo voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se les puede buscar una solución distinta. Pero reiteramos que el objetivo principal es que la gente se acerque, reprograme. Va a haber todo tipo de facilidades, todo tipo de plazos, todo tipo de comprensión, pero las deudas se pagan”, agregó.