“Las deudas se pagan”: Quiroz defiende embargo realizados por la Tesorería General de la República a deudores CAE

“El CAE es un crédito que se le entregó a las personas con un esfuerzo de todos los chilenos”.
Con estas palabras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó los embargos que el gobierno de José Antonio Kast solicitó a la Tesorería General de la República realizar a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
El secretario de Estado afirmó que “todos los chilenos, a través de su impuesto, a través del IVA, en fin, entregaron este crédito. Y este crédito, lamentablemente, no fue pagado por mucha gente. Todos los años, el gobierno de Chile tiene que gastar 500 millones de dólares pasándole la plata a los bancos, porque no son los bancos los que pierden”.
En la misma línea, Quiroz sostuvo que “cuando alguien no paga el CAE, el que pierde es el Estado de Chile, todos los chilenos. Le pagamos a los bancos 500 millones de dólares todos los años para pagar las deudas que los deudores no pagaron”
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