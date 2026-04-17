Suman 17 salidas: Renuncia la seremi de Culturas de Aysén tras 18 días en el cargo

En total, 17 seremis no asumieron o renunciaron a sus cargos. Entre ellos se encuentra el actor Renato Münster, quien argumentó que debió desistir por motivos “personales y urgentes”, y la más reciente salida corresponde a la ingeniera en ejecución en Administración de Empresas, Ángela Valdebenito.

Este viernes, la seremi de Culturas en la Región de Aysén, Ángela Valdebenito, renunció tras permanecer 18 días en el cargo.

En cuanto a su currículum, Valdebenito es ingeniera en ejecución en Administración de Empresas de profesión. Además, fue concejala de Chile Chico y trabajó en la Gobernación de General Carrera.

Respecto de las funciones que debía desarrollar como seremi de Culturas, a través de un escrito explicó que su labor está dedicada a la elaboración de propuestas de políticas, planes y programas de carácter regional, además del apoyo a la gestión cultural y patrimonial de los municipios.

Según publicó Emol, su salida se debería a la falta de experiencia para desempeñar sus labores.

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El listado de los 16 seremis que no asumieron o renunciaron