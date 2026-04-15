Actor Renato Münster renuncia a Seremi de Culturas un día después de su nombramiento

A través de redes sociales, el intérprete explicó que su determinación responde a motivos personales de carácter urgente.

Este miércoles, el actor Renato Münster anunció que finalmente no asumirá como secretario regional ministerial de Culturas de la Región Metropolitana.

La decisión fue informada apenas un día después de haber sido anunciada oficialmente por el gobierno de José Antonio Kast.

A través de redes sociales, el intérprete explicó que su determinación responde a motivos personales de carácter urgente, sin entregar mayores detalles sobre las circunstancias que lo llevaron a declinar el cargo.

“Lamentablemente, por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de Seremi de Culturas, para el que fui designado”, señaló Münster, quien además agradeció la confianza de las autoridades y del equipo ministerial que lo recibió tras su nombramiento.

En su mensaje, también valoró el respaldo recibido desde el Ejecutivo.

“Agradezco sinceramente al presidente de la República, José Antonio Kast, y al ministro Undurraga por la confianza depositada para desempeñar esta tarea tan importante”, agregó.

La publicación fue respondida por el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien lamentó la noticia, pero aseguró comprender los motivos expuestos.

“Agradezco a Renato Münster por su compromiso. Lamento no poder contar con su experiencia, pero comprendo sus motivos personales”, afirmó la autoridad.

Finalmente, el secretario de Estado agregó que esperan que el actor pueda resolver pronto su situación personal, destacando la breve pero positiva interacción que tuvo con el equipo ministerial.

En tanto, Münster agradeció a Undurraga “por su empatía”, añadiendo que “ha sido un honor conocer a la institución por dentro, especialmente la pasión con que trabajan sus funcionarios”.

“Espero poder volver en un futuro cercano”, puntualizó.

Amigas y amigos Lamentablemente, por motivos personales y urgentes no podré asumir el cargo de Seremi @Culturas_RM, para el que fui designado. Agradezco sinceramente al Presidente de la República, @PresidenteKast y al ministro @Min_Undurraga por la confianza depositada para… — Renato Munster (@RenatoMunster) April 15, 2026

Cabe recordar que hace dos días, cuando fue anunciado el nombramiento de Münster en el cargo, internautas en redes sociales reflotaron antiguas publicaciones del actor cuestionando al presidente Kast mientras era candidato a La Moneda.