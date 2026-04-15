“Es una lápida para el sector”: Gremio de camioneros pide medidas al Gobierno tras nueva alza de combustibles

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile instó al Gobierno a incluir al gremio en las medidas destinadas a mitigar el alza de los combustibles. “Queremos tarifas justas y hemos expuesto la brutal realidad: nos estrellamos con un muro. No hay ninguna solución real para las más de 40.000 empresas del sector”, plantearon en el escrito.

Durante la tarde de este miércoles, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) se refirió a la nueva alza en el precio de los combustibles.

“Esta alza, de $36,4 por litro, se suma a la anterior de $580, aplicada el 26 de marzo pasado. Por lo tanto, hoy la industria tiene un sobrecosto de $616 considerando ambas subidas. Si el reajuste del mes anterior significó condenar a miles de transportistas a la incertidumbre más absoluta y dejarlos sin defensa ante los generadores de carga, que son quienes imponen las tarifas de fletes, lo anunciado hoy es una lápida para el sector”, expuso la CNDC a través de un escrito.

En esa línea, el gremio planteó que ha realizado diversos esfuerzos para establecer conversaciones con las autoridades del Gobierno, “para, al menos, haber suavizado o hecho más graduales estas alzas”.

Según detallaron, los canales de comunicación se mantuvieron con el presidente José Antonio Kast y los ministros Jorge Quiroz (Hacienda) y Claudio Alvarado (Interior).

“Hemos sido claros: no pedimos subsidios, como sí se les ha dado a otros sectores que también usan combustibles. Solicitamos soluciones que nos permitan resolver los enormes sobrecostos a los que se nos condena. También se pidió a las más altas autoridades realizar llamados claros a los generadores de carga, públicos y privados, a fin de reconocer el nuevo escenario con nuevas tarifas. No sabemos qué se hizo al respecto”, plantearon en el documento.

Asimismo, reportaron que actualmente unos 10 mil camioneros ya no se encuentran operativos, ya que “se quedaron sin caja para combustible”.

“Queremos tarifas justas y hemos expuesto la brutal realidad: nos estrellamos con un muro. No hay ninguna solución real para las más de 40.000 empresas del sector, que transportan el 95% de la carga en Chile, generan unas 250.000 plazas de trabajo y aportan el 6% del PIB. Se nos pide que traspasemos los mayores costos, pero eso solo es posible si no existiera el actual esquema de posición dominante de los mandantes, cuyo interés parece ser más eludir reajustes tarifarios”, argumentó la CNDC.

Finalmente, enfatizaron que “con las nuevas alzas se llegó a un punto de no retorno y los transportistas han quedado sin recursos para seguir trabajando”.

“En este caso, y como advertimos a las autoridades, no se nos puede obligar a trabajar bajo los costos. Eso no es decente y nos llama poderosamente la atención la forma tozuda con que se ha empujado a nuestro sector, perjudicando a todo el país”, remarcaron.