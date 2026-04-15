ENAP publica informe de precios: ¿Cuánto subirá la bencina esta semana?

Conduce: Francisca Bahamondes.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica abordamos la nueva alza en los precios de los combustibles, confirmada por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), que comenzará a regir a partir de este jueves.

El informe publicado por ENAP estipula que la bencina de 93 octanos subirá $20,2 por litro; la de 97 octanos, $22,3; el diésel, $36,4 y el gas licuado de petróleo, $36,5, mientras que el precio del kerosene se mantendrá sin variaciones.

En el programa también conversamos acerca del proyecto de Reconstrucción Nacional, que será presentado por el presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional. En ese contexto, tanto el oficialismo como la oposición han propuesto medidas en el proyecto de ley para apoyar a la clase media.

Asimismo, analizamos las declaraciones del exministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto al debate en torno al saldo real que dejó el gobierno anterior en la caja fiscal.

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