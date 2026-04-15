País Ley de Reconstrucción Nacional

Ley de Reconstrucción Nacional y patrimonios de ministros: Diputados de oposición piden transparencia al Gobierno

Por CNN Chile

15.04.2026 / 11:52

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La diputada Gael Yeomans (FA) advirtió que el proyecto de ley "es una trampa", ya que se habla de reconstrucción nacional, pero "por debajo lleva una reducción de impuestos a grandes empresas".

Diputados de oposición pidieron transparencia al Gobierno, en el marco de la presentación del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Gael Yeomans (FA), Juan Santana (PS), junto a sus pares del PC, Luis Cuello y Boris Barrera, anunciaron que presentarán un oficio para que el Gobierno transparente eventuales beneficios económicos que podrían percibir autoridades del Ejecutivo en caso de aprobarse la iniciativa.

El proyecto incluye, entre otros aspectos, una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%.

La situación surge porque esta semana se publicaron las declaraciones de patrimonio de los ministros y ministras de la actual administración, dando a conocer que algunos mantienen participación en empresas.

El diputado Santana comentó que la propuesta del Ejecutivo es disminuir los impuestos que pagan los principales capitales del país, pero que ahora con la declaración de patrimonios es probable que secretarios de Estado “se puedan ver beneficiados”.

Así, detalló que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tiene una participación en Macrocapital; el titular de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, forma parte de Agrícola Manantiales.

Mientras que el jefe de las carteras de Economía y Minería, Daniel Mas, tiene participación en el Consorcio Inmobiliario Ecomac; y el ministro de Justicia, Fernando Barros, participa en Inversiones Agrícola Puerto Coihue.

De esa manera, el parlamentario socialista advirtió que “sería impresentable saber y testificar que finalmente esta reforma tributaria que se está llevando adelante va a beneficiar también a los actuales ministros, con la participación que tienen en empresas y en distintas sociedades”.

En esa línea, Yeomans planteó que este proyecto de ley “es una trampa”, ya que se habla de reconstrucción nacional, pero “por debajo lleva una reducción de impuestos a grandes empresas”.

Esto, ya que tras la publicación de la declaración de intereses, “los principales interesados parece que son ellos mismos”.

“Es relevante para transparencia que se sepa en cuánto ellos mismos se van a beneficiar o las empresas”, insistió.

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