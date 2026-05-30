Autoridades de Atacama solicitan antecedentes tras exhibición con imágenes políticas sobre Kast en liceo de Vallenar

La Delegación Presidencial Regional de Atacama y la Seremi de Educación anunciaron que solicitarán antecedentes a las instituciones competentes tras tomar conocimiento de una muestra cultural realizada en Vallenar, donde se habrían exhibido imágenes de carácter político alusivas al presidente José Antonio Kast. La actividad se habría desarrollado en dependencias del Museo Provincial del Huasco, organizada por el Liceo Pedro Troncoso Machuca.

La delegada presidencial regional, Sofía Cid, y la seremi de Educación, Yoris Rojas, precisaron en un comunicado conjunto que los antecedentes del caso llegaron a su conocimiento a través de imágenes difundidas públicamente. Ambas autoridades subrayaron que los detalles aún requieren verificación, pero fueron enfáticas en su postura: “Condenamos que niños sean expuestos o utilizados en contenidos políticos dentro de espacios educativos o culturales”.

Prescindencia política como principio rector

Según reportó La Tercera, las autoridades regionales remarcaron que la formación escolar debe resguardar la prescindencia política, el respeto democrático y el pensamiento crítico, y rechazaron cualquier forma de instrumentalización de menores de edad en actividades de esa naturaleza.

Hasta el momento, no se anunciaron medidas administrativas concretas ni los organizadores de la muestra entregaron una versión pública sobre los cuestionamientos. La Delegación Presidencial y la Seremi indicaron que el paso siguiente es recopilar los antecedentes necesarios para esclarecer el contexto en que se desarrolló la exhibición.