EE.UU. inutiliza un buque que intentaba romper el bloqueo a los puertos iraníes cerca del estrecho de Ormuz

(EFE) – Fuerzas estadounidenses atacaron y dejaron sin propulsión al buque comercial M/V Lian Star este sábado, luego de que la embarcación ignorara más de 20 advertencias emitidas por el Comando Central de EE.UU. (Centcom) mientras navegaba en aguas internacionales hacia un puerto iraní en el golfo de Omán. Una aeronave disparó contra la sala de máquinas del navío, abanderado en Gambia, dejándolo inutilizado. “El barco ha dejado de navegar hacia Irán”, confirmó el Centcom en un comunicado.
Según el comando, las fuerzas estadounidenses llevan inutilizados cinco buques comerciales y desviados otros 116 en el marco del bloqueo impuesto por el presidente Donald Trump en abril, luego de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz como represalia por los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel del 28 de febrero, que dieron inicio al conflicto.
Ormuz, nudo central de las negociaciones
La reapertura del estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles en las negociaciones en curso entre Washington y Teherán para poner fin a una guerra que ya supera los tres meses. EE.UU. exige que Irán retire las minas de la vía y renuncie a cobrar peaje por su tránsito.
Trump descartó cualquier acuerdo que otorgue a Irán “todo el control del estrecho”. Teherán, en tanto, sostiene que Ormuz se encuentra bajo el “control total” de la República Islámica.
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