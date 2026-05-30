Google abre 15 mil cupos gratuitos para aprender inteligencia artificial en Chile: ¿Cómo postular a los cursos?

Google anunció la entrega de 15 mil becas gratuitas para acceder a cursos de inteligencia artificial y otras áreas tecnológicas en Chile, en el marco de la conmemoración de sus 15 años en el país.

Los cupos corresponden a los Certificados de Carrera de Google, programas de formación online impartidos a través de Coursera y enfocados en habilidades con alta demanda laboral. Las becas serán administradas por cuarto año consecutivo por Talento Digital para Chile.

La convocatoria incorpora este año el nuevo Certificado de IA Profesional, orientado a personas de cualquier sector que quieran aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa en sus actividades laborales.

Entre los contenidos se incluyen creación de contenidos, análisis de datos, automatización de tareas, fundamentos de inteligencia artificial, técnicas de prompting y uso responsable de la tecnología.

El anuncio se produce en medio del creciente interés por la IA en el país. Según el informe “AI Sprinters”, elaborado por Google y Foresight Consultores, esta tecnología podría aportar entre US$36.432 millones y US$67.224 millones anuales a la economía chilena, equivalente a entre un 11% y un 20% del PIB.

¿Cómo postular a las becas de Google?