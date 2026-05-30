Paul McCartney regresa con “The Boys Of Dungeon Lane”, su primer álbum en seis años y un viaje a sus raíces en Liverpool

Paul McCartney lanzó “The Boys Of Dungeon Lane”, su primer álbum de material original en seis años, en el que rinde homenaje a sus orígenes de clase trabajadora en Speke, el suburbio de Liverpool donde se ubica la calle que da nombre al disco. El trabajo fue coproducido con Andrew Watt, de 35 años, en sesiones grabadas durante cuatro años en los márgenes de la ajustada agenda del octogenario músico.

El álbum abarca un rango sonoro amplio: desde la tierna balada acústica ‘Days We Left Behind’ —su primer sencillo— hasta el rock de estadio de ‘Come Inside’ y el pop orquestal de ‘Momma Gets By’.

Según la review oficial del medio especializado NME, Watt logró grabar parte del material en el mismo Studer de cuatro pistas que los Beatles usaron para ‘A Day In The Life’, y en ‘Life Can Be Hard’ incluyó una referencia a la batería de ‘Rocky Raccoon’ (1968).

Un dueto histórico con Ringo Starr

Entre los momentos más destacados del disco figura ‘Home To Us’, el primer dueto oficial de McCartney con Ringo Starr, en el que ambos celebran su ciudad natal. En ‘Days We Left Behind’, McCartney menciona el “código secreto” que compartía con John Lennon, aunque aclara que nunca lo revelará. El álbum fue presentado con la promesa de “atisbos de recuerdos nunca antes compartidos”, una descripción que cumple de forma parcial, aunque el resultado es, según las copias de prensa, innegablemente emotivo.