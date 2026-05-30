Malcolm y Quico llegan a Chile: Comic Con confirma a Frankie Muniz y Carlos Villagrán para el evento de este año

La espera terminó: este sábado, Comic Con Chile anunció a dos de los tres grandes invitados (headliners) para su edición de este año.
A través de sus redes sociales, la organización confirmó la asistencia de Frankie Muniz, el actor que dio vida al entrañable protagonista de la mítica serie “Malcolm in the Middle” y que regresó a las pantallas con la nueva temporada estrenada este año.
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A este nombre se sumó el anuncio de otra figura clave de la televisión infantil: Carlos Villagrán, el actor detrás de “Quico”, uno de los personajes más icónicos de “El Chavo del 8”.
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Carlos Villagrán estará presente durante los tres días del evento (3, 4 y 5 de julio), mientras que Muniz participará en la jornada inaugural del viernes 3 de julio. Desde la producción informaron que pronto darán a conocer al tercer invitado internacional de esta edición.
Entradas a la venta
Este año la Comic Con Chile se llevará a cabo en Espacio Riesco y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Punto Ticket.
Los precios para público general (sin descuentos) van desde los $26.000 por pase diario hasta los $60.000 para el abono de los tres días.
Las entradas tienen un descuento exclusivo al pagar con tarjetas de Banco Falabella, quedando el paso diario en $23.400 y el de tres días a $54.000.
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