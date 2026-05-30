“Ordinariez de operación política” y “se vendió a la ultraderecha”: Parlamentarios PS critican designación de Frei embajador en misión especial

Reacciones de rechazo desde el Partido Socialista (PS) desató el nombramiento del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador en misión especial, decretado por el presidente José Antonio Kast.

Cancillería informó este viernes la decisión del mandatario de que Frei retome el cargo que desempeñó por primera vez en el gobierno de Michelle Bachelet, continuando durante la administración de Sebastián Piñera y finalizando a inicios del mandato de Gabriel Boric.

Desde el socialismo cuestionaron con dureza la designación. En particular, el senador Daniel Manouchehri calificó la medida como una “ordinariez de operación política” a través de sus redes sociales, donde arremetió contra Kast y Frei.

“Lo de Frei como embajador de Kast es una ordinariez de operación política. Kast se cubre con el apellido Frei para disfrazarse de pluralista“, criticó el parlamentario en X (ex Twitter).

El legislador agregó: “Y el expresidente acepta, siendo que los que hoy gobiernan son los mismos que reivindican a una dictadura que tiene a su padre como víctima. Vergüenza ajena. Estos son los actos que de verdad degradan la política”.

Lo de Frei como embajador de Kast es una ordinariez de operación política. Kast se cubre con el apellido Frei para disfrazarse de pluralista. Y el ex Presidente acepta, siendo que los que hoy gobiernan son los mismos que reivindican a una dictadura que tiene a su padre como… pic.twitter.com/7mlPmM9kK1 — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) May 29, 2026

A sus palabras se sumó el senador Fidel Espinoza (PS), quien acusó que el exmandatario “se vendió a la ultraderecha y mancilla el nombre de su padre, asesinado en dictadura”.

Sin embargo, Espinoza también aprovechó la instancia para criticar a su par de bancada: “Pero también no puedo dejar de decirte que fue ordinariez la tuya cuando lanzaste billetes en el Congreso a un parlamentario que estaba dando un punto de prensa”.

Comparto tu critica . Frei simplemente se vendió a la ultraderecha y mansilla el nombre de su padre asesinado en dictadura.

Pero también no puedo dejar de decirte q fue ordinariez la tuya cuando lanzaste billetes en el congreso a un parlamentario q estaba dando un punto de… https://t.co/0YjtdifOk7 — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) May 30, 2026

En tanto, desde el Partido de Democracia Cristiana (DC), partido en el que Frei militó históricamente, valoraron el nombramiento.

Fue en particular el diputado y jefe de bancada, Héctor Barria, quien respaldó la decisión de Kast por X: “Respaldo totalmente la nominación de Frei como embajador; su rol de expresidente de la República y sus lazos con Asia Pacífico contribuirán significativamente al crecimiento económico y a las necesarias buenas relaciones internacionales”.

Recalcó que “una cosa son las diferencias políticas, otra la unidad, promoción y defensa de los intereses de Chile en el extranjero“.