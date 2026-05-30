Médico de la Casa Blanca declara que Trump “goza de excelente salud” tras chequeo en Walter Reed

El médico de la Casa Blanca, capitán Sean Barbabella, determinó que el presidente Donald Trump “está plenamente capacitado para desempeñar todas las funciones de comandante en jefe”, según un memorándum dado a conocer el viernes tras el chequeo realizado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Maryland.

Según reportó Bloomberg, Trump obtuvo 30 sobre 30 puntos en la Evaluación Cognitiva de Montreal, dentro de los límites normales. El informe también registró su presión arterial en 105/71 mmHg, dentro del rango saludable según la Asociación Americana del Corazón, aunque su peso aumentó de 224 a 238 libras respecto al chequeo de abril de 2025. Barbabella recomendó mayor actividad física, orientación dietética, dosis baja de aspirina y continuación de la pérdida de peso.

Signos de envejecimiento y frecuencia de visitas

El médico explicó que los moretones visibles en las manos de Trump son un efecto común del uso de aspirina para prevención cardiovascular, y que la hinchazón en las piernas mejoró respecto al año anterior. La Casa Blanca señaló que Trump usa maquillaje para disimular algunos de estos signos.

La visita fue la cuarta cita médica pública desde el inicio de su segundo mandato y su tercera visita al dentista en lo que va del año, cifra superior a la norma habitual. Trump, que será el presidente de mayor edad en la historia de EE.UU. al cumplir 80 años el próximo mes, afirmó esta semana que los resultados del chequeo salieron “PERFECTAMENTE”.