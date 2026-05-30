Alcalde de Rinconada queda con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional tras formalización por fraude al fisco

Este sábado, el Juzgado de Garantía de Los Andes decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames Carmona (independiente, ex UDI), quien fue formalizado por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible.

La audiencia de formalización que se extendió por cinco jornadas y que está relacionada con el uso de recursos municipales para la ejecución de obras en terrenos ubicados en el sector de callejón Las Moras durante 2022.

La investigación también involucra al exsecretario de Planificación Comunal, Hernán Espina, y al director jurídico del municipio, Lautaro Silva. En el caso de Espina, el tribunal decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mientras que para Silva se establecieron las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de salir del país.

Durante la audiencia, el magistrado estimó que existían antecedentes suficientes para sustentar la eventual participación del jefe comunal en los delitos de negociación incompatible y fraude al fisco, ambos en calidad de consumados.

La causa apunta a una serie de actuaciones vinculadas al uso de recursos municipales en terrenos asociados al callejón Las Moras. Además, los imputados son investigados por presuntas irregularidades en la adquisición directa de tres predios, operación que habría generado un perjuicio estimado en cerca de $1.300 millones debido a un supuesto sobreprecio.

Sin embargo, el tribunal descartó por ahora algunas imputaciones presentadas durante la formalización, al considerar que no existían antecedentes suficientes para configurar determinados delitos incluidos en la investigación.

El arresto domiciliario nocturno impuesto a Galdames y Espina deberá cumplirse entre las 22:00 y las 06:00 horas. Asimismo, el tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.